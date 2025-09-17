Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend im Bullenmodus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,6 Prozent auf 357,91 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 357,91 USD. Im Tageshoch stieg die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 357,93 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 335,56 USD. Bisher wurden heute 2.986.739 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,85 USD erreichte der Titel am 22.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 34,07 Prozent niedriger. Am 19.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 128,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 64,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 114,49 Mio. USD – ein Plus von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,50 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen

BitMine-Aktie: Ethereum statt Bitcoin? Tom Lees Milliarden-Wette am Kryptomarkt

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus