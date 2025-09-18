Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) steigt am Nachmittag

Blick auf Strategy (ex MicroStrategy)-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 350,19 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,3 Prozent auf 350,19 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 350,48 USD an. Bei 347,43 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 596.101 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 542,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Am 20.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,62 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 150,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Strategy (ex MicroStrategy) am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Strategy (ex MicroStrategy) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 114,49 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Strategy (ex MicroStrategy) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 30,50 USD fest.

