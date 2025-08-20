Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 341,44 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 341,44 USD. Bei 337,60 USD markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,60 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 307.533 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der aktuelle Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ist somit 58,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 113,79 USD. Dieser Wert wurde am 07.09.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 200,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 31.07.2025 hat Strategy (ex MicroStrategy) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 114,49 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 23,48 USD je Aktie.

