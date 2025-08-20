DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.740 +2,1%Nas21.462 +1,7%Bitcoin99.529 +2,8%Euro1,1726 +1,0%Öl67,69 ±0,0%Gold3.373 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell-Rede im Fokus: DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Commerzbank, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 34: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert Südzucker-Aktie fällt: Ausblick nach unten korrigiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Blick auf Aktienkurs

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag in Rot

22.08.25 16:09 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 337,09 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Strategy (ex MicroStrategy)
306,30 EUR 15,60 EUR 5,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 337,09 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 332,61 USD. Bei 335,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 346.535 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 37,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,79 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 196,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Norwegens Staatsfonds baut indirektes Bitcoin-Investment massiv aus

Bitcoin-Statistik: So viele Menschen besitzen wirklich einen ganzen BTC

Wie man aus der Kursentwicklung des Bitcoin Profit schlagen kann

In eigener Sache

Übrigens: Strategy (ex MicroStrategy) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Strategy (ex MicroStrategy)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Strategy (ex MicroStrategy)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
11.12.2015Microstrateg a BuyMizuho
DatumRatingAnalyst
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
19.10.2015Microstrateg a HoldLake Street
31.10.2012Microstrateg a neutralROTH Capital Partners, LLC
30.10.2012Microstrateg a neutralUBS AG
31.07.2012Microstrateg a neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2005Update Microstrategy Inc.: SellWedbush Morgan
09.02.2005Update Microstrategy Inc.: SellDeutsche Securities

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Strategy (ex MicroStrategy) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen