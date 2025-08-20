Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Freitagnachmittag in Rot

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 337,09 USD abwärts.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 337,09 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 332,61 USD. Bei 335,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 346.535 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 37,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,79 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 196,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Strategy (ex MicroStrategy) gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Strategy (ex MicroStrategy) ein EPS von -0,57 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

