Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) bricht am Freitagabend nach oben aus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Strategy (ex MicroStrategy). Im NASDAQ-Handel gewannen die Strategy (ex MicroStrategy)-Papiere zuletzt 5,6 Prozent.
Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 5,6 Prozent auf 356,53 USD. Der Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 359,50 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 335,20 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.594.562 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie derzeit noch 52,26 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2024 bei 113,79 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 68,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32,60 USD gegenüber -0,57 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.
Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.
