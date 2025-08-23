Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Nachmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,6 Prozent auf 341,83 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,6 Prozent auf 341,83 USD. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 339,27 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 582.817 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 37,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 113,79 USD am 07.09.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 66,71 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 32,60 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,57 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 114,49 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111,44 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 30,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

