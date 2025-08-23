Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Abend schwächer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,3 Prozent auf 346,14 USD.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 3,3 Prozent auf 346,14 USD ab. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 339,27 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 345,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.631.352 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie damit 36,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,79 USD ab. Abschläge von 67,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Strategy (ex MicroStrategy) veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 114,49 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 111,44 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Strategy (ex MicroStrategy) wird am 04.11.2025 gerechnet.

In der Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 30,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

