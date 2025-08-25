Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) verteidigt Stellung am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 342,93 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel bei 342,93 USD. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 345,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bisher bei 340,68 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 341,81 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 286.117 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 542,85 USD. Gewinne von 58,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 113,79 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 66,82 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111,44 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 114,49 Mio. USD ausgewiesen.

Strategy (ex MicroStrategy) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Strategy (ex MicroStrategy)-Gewinn in Höhe von 30,49 USD je Aktie aus.

