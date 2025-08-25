Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Dienstagabend auf grünem Terrain

So bewegt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 346,71 USD.

Das Papier von Strategy (ex MicroStrategy) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 346,71 USD. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zog in der Spitze bis auf 347,82 USD an. Mit einem Wert von 341,81 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 894.257 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2024 auf bis zu 542,85 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie somit 36,13 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 113,79 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2024). Mit einem Kursverlust von 67,18 Prozent würde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 31.07.2025 legte Strategy (ex MicroStrategy) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 32,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Strategy (ex MicroStrategy) noch ein Gewinn pro Aktie von -0,57 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 114,49 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 111,44 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 30,49 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie belaufen.

