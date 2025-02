Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Strategy

Kursentwicklung

Die Aktie von Strategy gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Strategy-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 259,07 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Strategy-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 259,07 USD ab. In der Spitze büßte die Strategy-Aktie bis auf 258,63 USD ein. Bei 266,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 757.114 Strategy-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 109,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.02.2024 bei 91,55 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,66 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Strategy am 05.02.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,03 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Strategy mit einem Umsatz von insgesamt 120,70 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Strategy am 06.05.2025 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Strategy im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,385 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy-Aktie

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Abschläge

Börse New York: NASDAQ Composite zum Handelsende schwächer

Bitcoin fällt zeitweise unter 87.000 US-Dollar - Hackerangriff auf Bybit belastet - Coinbase-Aktie, Strategy-Aktie & Co. unter Druck