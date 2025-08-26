Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 348,19 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 348,19 USD nach. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 343,20 USD ein. Bei 348,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.245.138 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 55,91 Prozent wieder erreichen. Bei 113,79 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,32 Prozent.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 30,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

