Heute im Fokus
Warten auf NVIDIA-Bilanz: US-Börsen in Grün -- DAX schließt in Rot -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl’s, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, DroneShield im Fokus
Top News
PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer PPF verschafft MFE bei ProSiebenSat.1 die Mehrheit - Aktie tiefer
Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins Rheinmetall-Aktie stabil: Neues Werk für Artilleriemunition - Fertigung für Lockheed? - RENK- und HENSOLDT-Aktien uneins
Kursverlauf

Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend tiefer

27.08.25 20:24 Uhr
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Mittwochabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 348,19 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 348,19 USD nach. In der Spitze büßte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 343,20 USD ein. Bei 348,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.245.138 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 542,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 55,91 Prozent wieder erreichen. Bei 113,79 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 67,32 Prozent.

Am 31.07.2025 äußerte sich Strategy (ex MicroStrategy) zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Strategy (ex MicroStrategy) -0,57 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Strategy (ex MicroStrategy) im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) 111,44 Mio. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Strategy (ex MicroStrategy) am 04.11.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Strategy (ex MicroStrategy) einen Gewinn von 30,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)

DatumRatingAnalyst
11.02.2019Microstrategy A BuyBWS Financial
27.10.2017Microstrategy A BuyMizuho
28.07.2017Microstrategy A HoldDeutsche Bank AG
16.11.2016Microstrategy A BuyMizuho
11.01.2016Microstrateg a BuyDeutsche Bank AG
