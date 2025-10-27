Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) zeigt sich am Montagnachmittag fester

So entwickelt sich Strategy (ex MicroStrategy)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy). Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 293,55 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 293,55 USD. In der Spitze gewann die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 299,60 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 299,49 USD. Von der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527.821 Stück gehandelt.

Bei 542,85 USD markierte der Titel am 22.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit einem Kursplus von 84,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 220,85 USD am 05.11.2024. Der derzeitige Kurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie liegt somit 32,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Strategy (ex MicroStrategy)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 31.07.2025 lud Strategy (ex MicroStrategy) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 32,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,57 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 114,49 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strategy (ex MicroStrategy) einen Umsatz von 111,44 Mio. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Strategy (ex MicroStrategy)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 18,25 USD je Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie

Bitcoin-Treasuries im Blick: Bitwise-CIO rät zum Einstieg beim BTC - Neue Rekordstände erwartet

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Aktien teils deutlich eingebrochen: Warum sich Strategys Krypto-Strategie nicht für jeden Nachahmer lohnt