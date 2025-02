Strategy Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy am Freitagnachmittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Strategy. Zuletzt konnte die Aktie von Strategy zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 244,08 USD.

Das Papier von Strategy konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 244,08 USD. Die Strategy-Aktie zog in der Spitze bis auf 245,76 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1.118.551 Strategy-Aktien.

Am 22.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 542,85 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Strategy-Aktie 122,41 Prozent zulegen. Bei 96,11 USD erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Strategy-Aktie liegt somit 153,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 05.02.2025 äußerte sich Strategy zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,03 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Strategy mit einem Umsatz von insgesamt 120,70 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,48 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2025 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Strategy 2025 einen Verlust in Höhe von -0,385 USD je Aktie ausweisen dürften.

