Straumann-Aktie: Vom Forschungsinstitut zum Experten für Zahnmedizin

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX fällt erneut zurück -- US-Handel endet grün -- VW verdoppelt operatives Ergebnis -- RWE bestätigt Ausblick für 2022 -- TRATON, TAG, Fraport, WACKER CHEMIE im Fokus

BioNTech-Gründer baut in Mainz Abteilung für Krebs-Immuntherapie auf. Merck & Co beendet Keytruda-Studie bei Prostatakrebs. UniCredit zieht Rückzug aus Russland in Erwägung. Imperial Brands kappt Prognose und verlässt Russland. Ukraine-Krieg belastet ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland enorm. GAZPROM liefert auch weiterhin hohe Gasmengen nach Europa. Generali erzielt Rekordgewinn im Tagesgeschäft.