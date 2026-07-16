Gewinn besser als erwartet: Warum die Netflix-Aktie trotz guter Zahlen plötzlich einbricht

Streaming im Blick

17.07.26 07:11 Uhr

Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus.

• Der Umsatz stieg auf 12,56 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch leicht hinter den Prognosen von 12,58 Milliarden US-Dollar zurück.

Netflix übertrifft im zweiten Quartal 2026 die Gewinnerwartungen der Analysten.

Der Umsatz verfehlt die Konsensschätzung knapp trotz zweistelligen Wachstums.

Die Netflix-Aktie fällt wegen schwacher Prognose.

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Die Netflix-Aktie knickt nachbörslich deutlich ein, obwohl der Streaming-Konzern im zweiten Quartal 2026 mehr verdient hat als von Analysten erwartet. Nach Handelsschluss fällt der Kurs an der NASDAQ zeitweise um rund neun Prozent auf 67,62 US-Dollar. Der Grund liegt nicht in den eigentlichen Quartalszahlen, sondern im Ausblick: Netflix rechnet für das laufende Quartal mit weniger Wachstum, als der Markt eingepreist hatte.

Netflix-Aktie trotz Gewinnüberraschung unter Druck

Für das zweite Quartal 2026 weist Netflix ein Ergebnis je Aktie von 0,80 US-Dollar aus, nachdem Analysten im Schnitt nur 0,786 US-Dollar auf dem Zettel hatten. Im Vorjahresquartal hatte der Gewinn je Aktie noch bei 0,720 US-Dollar gelegen, ein Plus von gut elf Prozent. Die operative Marge sank dabei leicht von 34,1 auf 33,4 Prozent. Dass die Aktie trotz dieser Gewinnüberraschung so deutlich nachgibt, zeigt, wie stark der Blick der Anleger auf das Wachstumstempo statt auf die reine Profitabilität gerichtet ist.

Schwache Prognose als zusätzliche Belastung

Für das dritte Quartal 2026 stellt Netflix ein Umsatzwachstum von rund zwölf Prozent auf 12,86 Milliarden US-Dollar in Aussicht, während Analysten mit rund 13 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Auch beim Ergebnis je Aktie liegt die Prognose von 0,82 US-Dollar unter der Erwartung von 0,84 US-Dollar. Den Jahresausblick hat Netflix zugleich verengt: Für 2026 rechnet der Konzern nun mit 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar Umsatz, nach zuvor 50,7 bis 51,7 Milliarden US-Dollar, bei einer weiterhin geplanten operativen Marge von 31,5 Prozent.

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Umsatz knapp unter den Erwartungen

Im abgelaufenen Quartal setzte Netflix 12,56 Milliarden US-Dollar um und verfehlte damit die Analystenschätzung von 12,58 Milliarden US-Dollar knapp. Im Vorjahresquartal hatte der Umsatz noch bei 11,08 Milliarden US-Dollar gelegen, das Wachstum lag damit bei rund 13 Prozent. Zusätzlich kündigte Netflix an, den bislang halbjährlichen Bericht zu den Sehstunden der Mitglieder ab 2027 nur noch einmal jährlich zu veröffentlichen und den Fokus stärker auf Umsatz und operatives Ergebnis zu legen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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