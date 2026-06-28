Netflix-Aktie nach Zahlen in Rot: Umsatz steigt unter den Erwartungen - Gewinn klettert
Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus.
Werte in diesem Artikel
Im zweiten Geschäftsquartal 2026 hat Netflix mehr verdient. Nachdem die Marktschätzungen bei 0,786 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, präsentierte das Unternehmen ein EPS von 0,8 US-Dollar und verdiente damit mehr als am Markt erwartet worden war. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz verbesserte sich unterdessen von 11,08 Milliarden US-Dollar auf 12,56 Milliarden US-Dollar, damit hat das Unternehmen die Markterwartungen leicht verfehlt. Analysten hatten zuvor Erlöse von 12,58 Milliarden US-Dollar erwartet.
Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 8,37 Prozent tiefer bei 68,13 US-Dollar. Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com, Netflix
Aktuelle Netflix Aktie News
Netflix Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|06.07.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.