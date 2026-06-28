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Netflix-Aktie nach Zahlen in Rot: Umsatz steigt unter den Erwartungen - Gewinn klettert

Netflix-Aktie nach Zahlen in Rot: Umsatz steigt unter den Erwartungen - Gewinn klettert

Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
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Im zweiten Geschäftsquartal 2026 hat Netflix mehr verdient. Nachdem die Marktschätzungen bei 0,786 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, präsentierte das Unternehmen ein EPS von 0,8 US-Dollar und verdiente damit mehr als am Markt erwartet worden war. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

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Der Umsatz verbesserte sich unterdessen von 11,08 Milliarden US-Dollar auf 12,56 Milliarden US-Dollar, damit hat das Unternehmen die Markterwartungen leicht verfehlt. Analysten hatten zuvor Erlöse von 12,58 Milliarden US-Dollar erwartet.

Die Netflix-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ zeitweise 8,37 Prozent tiefer bei 68,13 US-Dollar. Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com, Netflix

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DatumRatingAnalyst
09.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
09.07.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Netflix Outperform Bernstein Research
06.07.26 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.