Netflix-Aktie nach Zahlen in Rot: Umsatz steigt unter den Erwartungen - Gewinn klettert

KI-Nachrichtenüberblick

• Netflix erzielte im zweiten Geschäftsquartal 2026 ein EPS von 0,8 US-Dollar, deutlich über den erwarteten 0,786 US-Dollar.

• Der Umsatz stieg auf 12,56 Milliarden US-Dollar, blieb jedoch leicht hinter den Prognosen von 12,58 Milliarden US-Dollar zurück.