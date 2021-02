Streaming: Marktforscher erwarten 2021 Umsatz von knapp vier Milliarden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bezahlangebote des Streaming-Markts in Deutschland werden den Anbietern nach Prognose von Marktforschern dieses Jahr rund 3,8 Milliarden Euro Umsatz bringen. Das Beratungs- und Marktforschungsunternehmen Goldmedia teilte am Donnerstag in Berlin mit, dass der Streaming-Markt damit um rund 25 Prozent wachsen werde. Für 2020 wurde von einem Umsatz von 3 Milliarden Euro ausgegangen (plus 28 Prozent gegenüber 2019). Bezahlangebote im Video-Streaming-Markt sind Abonnements für Streaming-Plattformen, die die Masse der Umsätze ausmachen. Zudem gibt es Filme, Serien und andere Video-Formate auf Plattformen, die man ausleihen oder online kaufen kann.

Die Marktforscher führen das Wachstum auch auf die Corona-Pandemie zurück, in der Kinosäle geschlossen sind. Manche Kinofilme werden bei Streaming-Anbietern zuerst gezeigt, was zusätzliche Effekte bringt, wie es weiter hieß. Aber auch neue Plattform-Angebote steigerten demnach die Umsätze.

In Deutschland wächst der Streaming-Markt. Das Abrufen von Video-Inhalten abseits des fortlaufenden Programms wird für die Deutschen immer alltäglicher. Große weltweit agierende Firmen wie Netflix, Disney, Apple und Amazon haben sich längst Marktanteile gesichert. Zudem sind hierzulande auch TV-Konzerne wie Sky mit Angeboten, RTL mit TVnow und ProSiebenSat.1 Media mit Joyn präsent. Dass Streaming ein Trend ist, sieht man auch an steigenden Abrufzahlen in Mediatheken, zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Sendern./rin/DP/zb