Streaming-Rollout

Der Launch des neuen Streaming-Dienstes Truth+ über die Website hat die Trump Media-Aktie in die Höhe katapultiert.

• Truth+ inzwischen über Android-App und Website verfügbar

• Streaming-Rollout noch nicht abgeschlossen

• Trump Media-Aktie springt hoch



Schon in der vergangenen Woche hatte die Trump Media & Technology Group mit einer Neuigkeit das Aufsehen seiner Fans erregt, als sie die Veröffentlichung der Truth+-Streaming App für Android-Geräte angekündigt hatte. Android-Nutzer können die App nun im Google Play Store laden und haben damit Zugriff auf die Truth+ TV-Streaming-Plattform. Der Schwerpunkt liege dabei auf "Nachrichten, Unterhaltung, religiösen Inhalten, Wetter, Dokumentationen, Kinderinhalten und mehr, sowohl linearen TV-Kanälen als auch Video on Demand (VoD)", wie aus der entsprechenden Pressemitteilung der Trump Media & Technology Group von vergangener Woche hervorgeht. Demnächst soll die Plattform außerdem auch als native iOS -App verfügbar sein. Diese Ankündigungen hatten der TMTG-Aktie an der NASDAQ letzte Woche bereits einen kräftigen Kurssprung beschert.

Truth+ jetzt über Website verfügbar

Am gestrigen Montag verkündete die Trump Media & Technology Group dann außerdem, dass die Truth+ Streaming-Programme jetzt auch über die Website verfügbar sind. Inhaber eines Truth Social-Kontos könnten von nun an unter player.truthsocial.tv auf Computern, Laptops und Mobiltelefonen "auf die gesamte Palette der Truth+-Streaming-Optionen zugreifen", erklärt das Unternehmen des US-Präsidentschaftskandidaten in einer Pressemeldung vom Vortag. Zuschauer ohne vorhandenes Truth Social-Konto könnten sich eines unter player.truthsocial.tv erstellen. "Unser Streaming-Rollout wird mit der Veröffentlichung der Webversion von Truth+ fortgesetzt. Während wir das verfügbare Programm erweitern, bieten wir unseren Zuschauern hervorragende Streaming-Funktionen, familienfreundliche Inhalte und ultraschnelle Bereitstellung über unser eigenes Content Delivery Network", wird Devin Nunes, CEO von TMTG, in der Mitteilung zitiert.

In naher Zukunft wird dann außerdem noch die Einführung "einer breiten Palette von Connected-TV-Plattformen, darunter Samsung, LG, Apple TV, Android TV und Amazon Fire-Geräte" erwartet.

So reagiert die Trump Media-Aktie

Anleger feierten die Nachrichten sehr: An der NASDAQ sprang die Trump Media-Aktie gestern zeitweise 20,53 Prozent in die Höhe bis auf 30,47 US-Dollar, bevor sie letztendlich noch mit einem Aufschlag von 18,47 Prozent auf 29,95 US-Dollar schloss. Doch auch nachbörslich ging es um weitere 4,77 Prozent nach oben auf zuletzt 31,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net