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Streaming-Wachstum bei RTL mildert Werbeflaute - neuer Ausblick im August

13.05.26 07:59 Uhr
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DOW JONES--Die RTL Group hat ihren Umsatz im ersten Quartal trotz eines schwachen Werbeumfelds stabil gehalten. Die Bertelsmann-Tochter profitierte von einem starken Anstieg des Streaming-Umsätze und einer soliden Entwicklung im Produktionsgeschäft. Den Ausblick bestätigte die RTL Group. Im August wird das Unternehmen einen aktualisierten Ausblick veröffentlichen, der dann Sky Deutschland umfassen wird. Die Übernahme, für die RTL jüngst die Genehmigung erhalten hat, soll am 1. Juni abgeschlossen werden.

Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 1,295 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Das organische Wachstum betrug 2,5 Prozent. Die Webeerlöse sanken um 3 Prozent, im TV-Bereich sanken sie um 6,5 Prozent.

Der Streaming-Umsatz des Konzerns stieg um 27 Prozent auf 141 Millionen Euro, was höheren Preisen, mehr Abonnenten und höheren Einnahmen mit Digitalwerbung zu verdanken war. Die Produktionstochter Fremantle erzielte einen nahezu stabilen Umsatz von 372 Millionen Euro, organisch betrug das Wachstum 4,2 Prozent.

Zum 1. Quartal meldet RTL keine Ergebniskennziffern

Für das laufende Jahr rechnet RTL weiterhin mit einem Umsatz von 6,1 bis 6,2 Milliarden Euro nach rund 6 Milliarden im Vorjahr. Das bereinigte EBITA wird bei rund 725 Millionen Euro gesehen, wobei Abweichungen von 3 Prozent nach oben oder unten möglich sind. Im Vorjahr hatte das EBITA bei 661 Millionen Euro gelegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

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