Streamingdienst Amazon Prime: Startdatum für 'Geisterhaus'-Serie nun klar

BERLIN (dpa-AFX) - Mit dem Roman "Das Geisterhaus" - im Original: "La casa de los espíritus" - gelang der chilenisch-amerikanischen Schriftstellerin Isabel Allende (heute 83) ein Literaturklassiker. Der 1982 veröffentlichte Roman verkaufte sich weltweit Dutzende Millionen Mal.

Im Jahr 1993 gab es einen unter anderem von Bernd Eichinger produzierten Film (rund 140 Minuten lang) unter der Regie von Bille August - mit Weltstars wie Meryl Streep, Jeremy Irons, Winona Ryder, Glenn Close, Antonio Banderas und Armin Mueller-Stahl.

Nun kommt eine Serie rund um das Buch auf den Markt. Amazons (Amazon) Streamingdienst Prime Video gab am Dienstag das Startdatum bekannt: 29. April. Die Serie, deren internationaler Titel "The House Of The Spirits" lautet, wird von der Firma FilmNation Entertainment produziert, die auch hinter den oscarprämierten Filmen "Anora" und "Konklave" steht.

"Geisterhaus" jetzt als achtteilige Familiensaga

"Die erste spanischsprachige Fernsehadaption basierend auf Isabel Allendes international gefeiertem gleichnamigen Roman ist eine achtteilige Familiensaga", formuliert es Prime. "Sie begleitet drei Generationen von Frauen - Clara, Blanca und Alba - über ein halbes Jahrhundert hinweg und erzählt von den Klassenkämpfen, politischen Umwälzungen und der Magie ihres konservativen südamerikanischen Heimatlandes."

In der Serie spielt Alfonso Herrera die Rolle des Esteban Trueba, während Nicole Wallace und Dolores Fonzi die Clara del Valle in verschiedenen Lebensabschnitten darstellen. Zur Besetzung gehören auch Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker und Fernanda Urrejola.

Als ausführende Produzenten fungieren neben Autorin Isabel Allende auch Eva Longoria ("Desperate Housewives") und Courtney Saladino, außerdem die Showrunner Francisca Alegría, Fernanda Urrejola und Andrés Wood./gth/DP/men