Streamingserie auf Latein - 'Romulus' zu Roms Gründungsmythos bei MagentaTV

BONN (dpa-AFX) - Wer in der Schule bis zum Latinum durchgehalten hat, der könnte bei MagentaTV jetzt davon schwer profitieren. Eine Serie komplett auf Latein bietet das Telekom-Fernsehangebot (Deutsche Telekom) ab Neujahr zum Abruf an. Der Zehnteiler "Romulus" ist an Roms Gründungsmythos angelehnt mit den Brüdern Romulus und Remus, die ausgesetzt und von einer Wölfin gerettet und gesäugt wurden.

Wie die Deutsche Telekom am Freitag in Bonn mitteilte, geht es in der Fernsehfiktion unter anderem um eine Wolfsgöttin namens Rumina und eine Stadt namens Ruma, in der Ausgestoßene Zuflucht finden - es ist eine sehr freie Interpretation der antiken Sage.

Die Dialoge sind komplett auf Latein, deutsche Untertitel sollen beim Verständnis helfen. Und wem die lateinischen Dialoge zu mühsam sind oder wer dadurch ungern an seine Schulzeit erinnert werden will, kann auf die deutsche Synchronfassung umstellen.

Es ist nicht die einzige Serie, in der Latein zu hören ist: Seit Oktober hat Netflix die Serie "Barbaren" im Angebot, bei denen nicht wirklich sympathische Römer ebenfalls Latein sprechen - die Germanen hingegen, die sich gegen die Eindringlinge stellen und im Jahr 9 nach Christus in der Schlacht im Teutoburger Wald gewannen, sprechen lupenreines Hochdeutsch./wdw/DP/men

