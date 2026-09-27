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Strecke bei Winsen gesperrt - Metronom-Züge fallen aus

WINSEN AN DER LUHE (dpa-AFX) - Wegen eines Vorfalls bei Winsen (Luhe) ist die Bahnstrecke zwischen Hamburg-Harburg und Lüneburg vollständig gesperrt. Nach Angaben des Betreibers Metronom können dort derzeit keine Züge fahren. Betroffen seien die Linien RE3 und RB31.

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Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten oder müssten vorzeitig enden, teilte das Unternehmen mit. Auf den Linien sei mit hohen Verspätungen, Teilausfällen und Zugausfällen zu rechnen. Metronom bezeichnete die Ursache als "gefährliches Ereignis", nannte aber zunächst keine Einzelheiten.

Ein Busnotverkehr für den gesperrten Abschnitt sei angefragt, jedoch noch nicht im Einsatz. Wie lange die Sperrung dauert, war zunächst unklar. Fahrgäste sollten vor der Abfahrt die aktuellen Verbindungen prüfen./lfi/DP/zb

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