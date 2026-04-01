Strecke Leipzig-Dresden: Einschränkungen wegen Bauarbeiten

LEIPZIG (dpa-AFX) - Wegen Instandhaltungsarbeiten an der Bahnbrücke über die Elbe in Riesa müssen sich Fahrgäste von Mitte Mai an monatelang auf Ausfälle von Halten und Fahrplanänderungen auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden einstellen. Zu Baubeginn und -ende am 18. und 19. Mai sowie am 24. und 25. Juli ist die Brücke jeweils über Nacht von 21 Uhr bis 9 Uhr gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Fernverkehrszüge werden in dieser Zeit großräumig umgeleitet. Den RE 50 zwischen Leipzig und Dresden ersetzen zwischen Oschatz und Priestewitz Busse.

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Auswirkungen in Fern- und Nahverkehr

Während der restlichen Bauzeit kann der Verkehr die Elbe nur über ein Gleis überqueren. Von 19. bis 24. Mai halten daher die ICE auf der Strecke Wiesbaden-Dresden und die EC auf der Strecke Leipzig-Krakau/Przemysl nicht in Riesa. Die IC-Verbindung Stuttgart-Dresden hält wie gewohnt.

Bei der Verbindung mit dem RE 50 zwischen Leipzig und Dresden ändert sich von 19. Mai bis 24. Juli zudem der Fahrplan. Bei jeder zweiten Fahrt Richtung Dresden verspäten sich ab Riesa die Ankünfte, und der Halt in Radebeul Ost entfällt. Der RB 45 wird vom 19. bis 24. Mai zwischen Riesa und Zeithain durch Busse ersetzt, im Abschnitt Riesa-Chemnitz verkehren die Züge planmäßig.

Umfangreiche Arbeiten an der Brücke

Die umfangreichen Instandhaltungsarbeiten sollen die Standsicherheit der Brücke langfristig sichern. Im Fokus der Arbeiten steht der altersbedingte Austausch der Brückenschwellen an den beiden südlichen Gleisen. Zudem beseitigt die Bahn Mängel am Stahlbau und erneuert den Korrosionsschutz. Auch der Oberbau im Brückenbereich wird modernisiert. Östlich der Elbe bei Röderau wird an der B169 in Fahrtrichtung Riesa aktuell eine Baustellenzufahrt eingerichtet, dort gilt dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Kilometern pro Stunde./jbl/DP/zb