BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen eines landesweiten Streiks wird der Flugverkehr von und nach Belgien an diesem Montag zwischen 7.00 und 21.00 Uhr nahezu vollständig zum Erliegen kommen. Wie die belgische Flugsicherung Skeyes mitteilte, kann sie in diesem Zeitraum wegen der Beteiligung von Mitarbeitern an dem Streik ihre regulären Dienste nicht gewährleisten. Lediglich die notwendigen Dienste für Notfälle und andere sicherheitskritische Flüge sollen aufrechterhalten werden. Reisenden wird empfohlen, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.

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Mit dem landesweiten Streiktag wollen Gewerkschaften gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung von Premierminister Bart De Wever protestieren. Sie werfen ihr vor, Arbeitnehmer, Rentner und sozial Schwächere übermäßig zu belasten.

Im Rahmen des Protesttags ist auch eine Großdemonstration in Brüssel geplant. Außer im Flugverkehr werden erhebliche Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr erwartet. Auch Schulen, Behörden und die Müllabfuhr könnten betroffen sein.

Fluggesellschaften und Flughäfen kritisieren, dass die erst kurzfristig angekündigte Unterbrechung des Flugverkehrs erhebliche Auswirkungen auf die Reisenden haben und zu großen wirtschaftlichen Verlusten in den betroffenen Branchen führen wird./aha/DP/he