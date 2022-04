Streiks in Griechenland gegen Preissteigerungen

ATHEN (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten hat am Mittwoch ein 24-stündiger Streik in Griechenland begonnen. Am stärksten betroffen ist der Bereich Verkehr. Die Fähren blieben in den Häfen und viele Inseln werden damit am Mittwoch bis Mitternacht vom Festland abgeschnitten sein, berichteten örtliche Medien. Auch die Bahnen und der öffentliche Nahverkehr in den Großstädten wurde für 24 Stunden bestreikt.

Der Flugverkehr fand dagegen ohne Probleme statt. Behörden und andere staatliche Organisationen werden nach Angaben der Gewerkschaften am Mittwoch ebenfalls geschlossen bleiben. Zu den Streiks unter dem Motto "Der Lohn reicht nicht, die Rechnungen können nicht bezahlt werden" hatten die beiden Gewerkschaftsdachverbände des staatlichen und des privaten Bereichs (ADEDY und GSEE) aufgerufen./tt/axa/DP/stk