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Streit beendet

Porsche-Aktie legt zu: Milliardenklage endgültig gescheitert

Porsche-Aktie legt zu: Milliardenklage endgültig gescheitert

Der jahrelange Rechtsstreit um die gescheiterte Übernahme von Volkswagen ist für die Porsche SE endgültig beendet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Porsche Automobil Holding SE
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Die Porsche Automobil Holding SE hat im jahrelangen Rechtsstreit um die versuchte Übernahme der Volkswagen AG einen endgültigen Sieg errungen. Der Bundesgerichtshof (BGH) wies die Rechtsbeschwerden mehrerer Kläger gegen einen Entscheid des Oberlandesgerichts Celle zurück, wie die Holding mitteilte. Damit scheitern rund 40 Kläger - zumeist US-Hedgefonds - rechtskräftig mit Schadensersatzforderungen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro.

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BGH weist Schadensersatzforderungen zurück

Die Kläger hatten der Porsche SE vorgeworfen, die Märkte beim schrittweisen Aufbau der VW-Beteiligung ab 2005 nicht rechtzeitig über die tatsächlichen Absichten informiert zu haben. Mit dem Beschluss des BGH steht nun bindend fest, dass den Klägern keine Ansprüche auf Schadensersatz zustehen. Die ausgesetzten sechs Ausgangsverfahren müssen auf Basis dieses Urteils nun formal abgewiesen werden. Das Kapitalanleger-Musterverfahren ist damit rechtskräftig abgeschlossen.

Die Porsche-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 1,21 Prozent auf 45,85 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tadeas Skuhra / Shutterstock.com, THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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Datum Rating Analyst
01.09.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK
12.08.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
10.08.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
26.06.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
22.06.26 Porsche Automobil Halten DZ BANK

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