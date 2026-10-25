SpaceX Aktie: Musk erhebt Vorwürfe gegen ukrainisches Militär

Streit geht weiter

25.10.26 08:55 Uhr

Die Rolle des Satelliteninternets im Ukraine-Krieg sorgt erneut für Streit zwischen dem SpaceX-Gründer und der ukrainischen Führung.

US-Tech-Milliardär Elon Musk wirft dem ukrainischen Militär vor, das Satelliteninternet Starlink für offensive Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, um Menschen zu töten. Es habe gegen die Nutzungsbedingungen von Starlink verstoßen und den Dienst für Angriffe eingesetzt, bei denen Menschen getötet werden sollten, schrieb der SpaceX-Gründer Musk auf der Plattform X. Konkrete Belege oder Fälle und Zeiträume nannte er nicht. Er schrieb weiter, dass diese Lücke in der vergangenen Woche geschlossen worden sei.

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Das Satelliteninternet Starlink gehört zum Raumfahrtkonzern SpaceX. Es wird laut Musk als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt. Starshield ist der militärische Ableger und wird laut Musk von der US-Regierung kontrolliert. Das Satelliteninternet setzt die ukrainische Armee bei ihrer Luftverteidigung gegen den russischen Angriffskrieg ein. Es spielt für das Militär beim Einsatz von Drohnen, die Logistik und die Kommunikation eine wichtige Rolle.

In den vergangenen Tagen hatte die Ukraine beklagt, dass das US-Satelliteninternet gedrosselt worden sei. Es ist unklar, wer genau für die Drosselung des Systems verantwortlich war. Am Samstag teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, dass die Starlink- und Starshield-Verbindung wiederhergestellt sei. "Starlink und Starshield funktionieren wieder mit der Geschwindigkeit, die vor all diesen Einschränkungen herrschte. Jetzt ist die Geschwindigkeit so, wie wir sie brauchen", sagte er in einer Videobotschaft. "Das ist entscheidend für unsere Frontlogistik und für den Schutz der Ukraine vor Raketenangriffen."

Selenskyj dankte den US-Kongressabgeordneten, Senatoren, Medien, dem US-Außenministerium und dem Präsidenten in Washington. Zuvor hatte Verteidigungsminister Jewhenij Chmara mitgeteilt, dass das System wieder laufe. Zugleich forderte Selenskyj die USA und europäische Partner erneut auf, zugesagte Flugabwehrraketen zu liefern. "Es gibt Lieferpakete, auf die wir noch immer warten", sagte er. Dabei gehe es um Lieferungen, für die bereits politische Entscheidungen getroffen worden seien. Selenskyj hatte zuletzt mehrfach beklagt, dass zugesagte und bezahlte Raketen aus den USA nicht geliefert würden. Die Ukraine benötigt nach eigenen Angaben vor allem Raketen für Patriot-Systeme, um sich gegen russische Angriffe mit ballistischen Raketen zu schützen.

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Musk betont Bedeutung von Starlink für die Ukraine

US-Tech-Milliardär Musk betonte in seinem Post, dass Starlink nach wie vor von entscheidender Bedeutung für die Verteidigung der Ukraine sei. "Würde Starlink abgeschaltet, würde die ukrainische Frontlinie sofort zusammenbrechen." Das sei "KEINE" Drohung, vielmehr eine Feststellung.

Zudem betonte er, dass SpaceX bei weitem mehr zur Verteidigung der Ukraine beigetragen habe als jedes andere private Unternehmen auf der Welt. Davon abgesehen empfinde er abgrundtiefe Verachtung für Kriegstreiber, die endloses Abschlachten vorantrieben und keine realistische Lösung für den Konflikt anböten. "Möget ihr in der Hölle schmoren", schrieb Musk. Er nannte dabei keine konkreten Namen.

Selenskyj bestätigte außerdem, dass nach einer Vermittlung der USA für die Frontstadt Oleschky im von Russland kontrollierten Teil des ukrainischen Gebiets Cherson nächste Woche humanitäre Hilfe kommen soll. Ziel sei es, Lebensmittel und Medikamente in die Stadt zu bringen und den Menschen die Flucht aus dem Kampfgebiet zu ermöglichen. "Die Ukraine wird ihren Teil erfüllen. Wir rechnen damit, dass die amerikanische Vermittlung Erfolg haben wird", sagte Selenskyj. Die Lage sei äußerst schwierig, weil Straßen vermint seien.

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Nach Angaben des Weißen Hauses hatte US-First-Lady Melania Trump eine lokale Waffenruhe zwischen Moskau und Kiew vermittelt. Beide Seiten hätten vereinbart, die Kampfhandlungen ab dem 29. Oktober vorübergehend einzustellen, um humanitäre Hilfe und die Evakuierung von Zivilisten über einen sicheren Korridor zu ermöglichen. Russland hatte erklärt, die Waffenruhe solle bereits am 27. Oktober beginnen. Demnach sollten Minen entfernt werden, um einen sicheren Korridor zu schaffen.

WASHINGTON (dpa-AFX)