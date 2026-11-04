DAX 26.108 +0,9%ESt50 6.214 +1,1%MSCI World 4.850 +0,1%Top 10 Crypto 10,34 -1,1%Nas 25.372 +0,8%Bitcoin 69.565 +0,5%Euro 1,1258 +0,6%Öl 103,1 -0,5%Gold 4.046 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Streit um Corona: China fordert Milliarden von US-Bundesstaat

WUHAN (dpa-AFX) - Wegen angeblicher Rufschädigung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie haben in China die Verhandlungen über eine milliardenschwere Klage gegen den US-Bundesstaat Missouri begonnen. Wie das zuständige Gericht in Wuhan mitteilte, wurde der Fall am vergangenen Freitag öffentlich verhandelt. Das Verfahren dauert noch an.

Werbung

Aus der bereits im April 2025 eingereichten Klageschrift geht hervor, dass chinesische Behörden und Forschungseinrichtungen rund 356 Milliarden Yuan (etwa 47,5 Milliarden Euro) Schadenersatz verlangen. Hinter der Klage stehen die Stadtregierung von Wuhan, die Chinesische Akademie der Wissenschaften und das Virologie-Institut in Wuhan. Sie werfen Missouri und drei früheren beziehungsweise amtierenden Generalstaatsanwälten des Bundesstaats vor, mit falschen Behauptungen über die Pandemie ihrem Ansehen geschadet und wirtschaftliche Verluste verursacht zu haben. Die Kläger verlangen auch eine öffentliche Entschuldigung.

Streit begann mit US-Klage gegen China

Der Konflikt hat eine längere Vorgeschichte: Missouri hatte China bereits 2020 verklagt. Der Bundesstaat machte Peking für wirtschaftliche Schäden durch die Pandemie verantwortlich und warf der chinesischen Führung unter anderem vor, den Ausbruch zunächst verschleiert zu haben. Mit einem Großteil der Vorwürfe kam Missouri vor Gericht allerdings nicht weiter.

Am Ende ging es nur noch um medizinische Schutzausrüstung. Missouri machte geltend, China habe zu Beginn der Pandemie weltweit große Mengen an Masken und anderen Schutzartikeln aufgekauft und deren Export eingeschränkt. Ein US-Bundesgericht sprach Missouri im März 2025 deshalb in Abwesenheit der chinesischen Beklagten rund 24,5 Milliarden Dollar Schadenersatz zu. China weist die Vorwürfe zurück und versucht inzwischen, das amerikanische Urteil aufheben zu lassen./jpt/DP/stk

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.