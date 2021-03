Telefonica Deutschland sieht erneut keine Preissenkung für 1&1 - Aktien stärker

Es gebe keine rückwirkende Preissenkung für 1&1 Drillisch Bestandskunden ab Juli 2018, wie Telefonica Deutschland mitteilte.

Die festgelegten Preise für den kapazitätsbasierten Zugang von 1&1 Drillisch zum Mobilfunknetz von Telefonica Deutschland seien auch für diese 1&1 Drillisch Bestandskunden nicht zu beanstanden. Bereits am 5. Februar 2021 hatte ein Schiedsgericht bestätigt, dass das von demselben unabhängigen Sachverständigen erstellte Gutachten in einem ersten Verfahren zum 5. September 2017 nicht zu beanstanden seien. In Folge dessen wurde die gegen dieses Gutachten erhobene Schiedsklage von 1&1 Drillisch vom Schiedsgericht abgewiesen.

Sollte der unabhängige Sachverständige das Ergebnis seines jetzigen Entwurfs im zweiten Verfahren bestätigen, hätten alle bislang beendeten Verfahren zu keiner Preisanpassung geführt, da 1&1 Drillisch die im dritten und vierten Verfahren bereits zurückgenommen hat. Telefonica Deutschland hält darüber hinaus die von 1&1 Drillisch eingeleiteten Verfahren 5 und 6 weiterhin für inhaltlich nicht gerechtfertigt. Telefonica Deutschland bestätigt den Finanzausblick für das Geschäftsjahr 2021 sowie ihre mittelfristige Unternehmensprognose.

1&1 Drillisch hält Ergebnis von Gutachtenentwurf für falsch

1&1 Drillisch hat den Entwurf eines Schiedsgutachtens im zweiten eingeleiteten Preisanpassungsverfahren (Preis Review 2) erhalten. Der Schiedsgutachter verneine im Entwurf einen Anspruch auf Senkung der Vorleistungspreise unter dem MB MVNO-Vertrag mit Telefonica auch für Juli 2018. 1&1 Drillisch halte dieses Ergebnis für falsch und werde zum Gutachtenentwurf Stellung nehmen. Die Ausfertigung des endgültigen Schiedsgutachtens im Price Review 2 werde um die Jahresmitte 2021 erwartet.

Die Telefonica Deutschland-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent im Plus bei 2,52 Euro, während es für die 1&1 Drillisch-Aktie um 1,33 Prozent auf 24,42 Euro hoch geht.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com