Streit um Heil-Vorstoß zum Schutz von Plattform-Beschäftigten

Angriff auf Apotheken

Lange hat der Online-Handelsriese Amazon den Schritt in den Gesundheitssektor vorbereitet. Nun ist es soweit - ab sofort können zunächst Kunden in den USA verschreibungspflichtige Medikamente über Amazon bestellen. Was das für Apotheken und den Gesundheitssektor als Ganzes bedeuten könnte.