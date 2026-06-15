Streit um Übernahmeangebot

Die Finanzagentur des Bundes hat sich im Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit um das Übernahmeangebot der italienischen Bank zu Wort gemeldet.

Der Bund, der mit gut 10 Prozent an der Commerzbank beteiligt ist, lehne das Angebot der UniCredit zum Aktientausch ab, teilte die Behörde mit. Das Angebot komme schon allein wirtschaftlich nicht infrage, weil die Offerte keine angemessene Prämie biete. Zudem unterstütze der interministerielle Lenkungsausschuss die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne das "aggressive Vorgehen" der UniCredit ab.

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"Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands", heißt es in der Mitteilung. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."

Die Commerzbank-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 0,47 Prozent auf 36,01 Euro.

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