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Streit um Übernahmeangebot

Aktien von Commerzbank und UniCredit im Fokus: Bundesregierung stellt sich gegen harte Übernahmestrategie

16.06.26 08:51 Uhr
Aktien im Fokus: Politischer Gegenwind für UniCredit: Bund lehnt Vorgehen bei Commerzbank ab | finanzen.net

Die Finanzagentur des Bundes hat sich im Streit zwischen der Commerzbank und der UniCredit um das Übernahmeangebot der italienischen Bank zu Wort gemeldet.

Werte in diesem Artikel
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Der Bund, der mit gut 10 Prozent an der Commerzbank beteiligt ist, lehne das Angebot der UniCredit zum Aktientausch ab, teilte die Behörde mit. Das Angebot komme schon allein wirtschaftlich nicht infrage, weil die Offerte keine angemessene Prämie biete. Zudem unterstütze der interministerielle Lenkungsausschuss die Strategie der Eigenständigkeit der Commerzbank und lehne das "aggressive Vorgehen" der UniCredit ab.

"Die Commerzbank AG spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung der deutschen Wirtschaft und des deutschen Mittelstands", heißt es in der Mitteilung. "Sie ist als bedeutender Arbeitgeber zudem zentral für den Finanzstandort Frankfurt. Beides gilt es auch in Zukunft sicherzustellen."

Die Commerzbank-Aktie verliert im Tradegate-Handel zeitweise 0,47 Prozent auf 36,01 Euro.

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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