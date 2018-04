Streit zwischen Heil und Arbeitgeberpräsident wegen Brückenteilzeit

Anzeige

DAX stabil -- US-Börsen zum Start wenig verändert -- Morgan Stanley mit Rekordgewinn -- Continental-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck -- Razzia bei Porsche wegen Abgasskandal -- Tesla, IBM im Fokus

Opel will angeblich Belegschaft in Eisenach fast halbieren. Einer der erfolgreichsten Fonds der Welt shortet nun den US-Dollar. IMMOFINANZ kauft sich bei S IMMO ein. IWF sieht größere Risiken an den Finanzmärkten. Investor-Relations-Chef Andrews verlässt Deutsche Bank. Kryptobörse Kraken beendet Dienste in Japan.