Strenge Auflagen: Kinder dürfen in Spanien ab Montag aus dem Haus

MADRID (dpa-AFX) - Erleichterung für Kinder in Spanien: Erstmals seit mehr als sechs Wochen dürfen alle bis zum Alter von 14 Jahren in der Corona-Krise ab Montag wieder das Haus verlassen. Allerdings sollen sie dort nicht das tun, was Kinder am liebsten möchten: mit Freunden spielen, Fahrradfahren, Rollschuhlaufen oder auf Spielplätzen herumturnen. Die Gefahr einer Ausbreitung des Coronavirus durch Kinder sei zu groß, sagte Regierungssprecherin María Jesús Montero am Dienstag nach einer Kabinettssitzung unter Leitung von Regierungschef Pedro Sánchez. Die Zustimmung des Parlaments zu dieser leichten Abschwächung der strengen Kontaktsperren galt als sicher.

Es sei vorgesehen, dass die Kinder ihre Eltern oder die Erwachsenen, mit denen sie zusammenleben, nur bei den Gängen außer Haus begleiten dürfen, die Erwachsenen bisher schon erlaubt waren: um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen oder zur Bank zu gehen, sagte Montero. Dies sei auch Jugendlichen ab 14 Jahren - aber ohne Begleitung - erlaubt. Spazierengehen bleibt allen verboten.

Es werde zudem dringend geraten, Mund- und Nasenmasken zu tragen. Allerdings fehlen kleinere Größen für Kinder. Großeltern dürfen ihre Enkel nicht begleiten, weil sie durch das Virus Sars-CoV-2 besonders gefährdet sind. Sport außerhalb der eigenen vier Wände ist weder Kindern noch Erwachsenen erlaubt, die Schulen bleiben geschlossen.

Rufe nach eine Lockerung der schon seit gut fünf Wochen geltenden Ausgehsperre waren zuletzt immer lauter geworden - vor allem mit Blick auf Kinder. Nur in Italien herrschen ähnlich rigorose Regeln.

Im besonders schwer von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien sind bisher mehr als 20 000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, bei mehr als 200 000 Menschen wurde das Virus nachgewiesen. Die Zahlen der Neuinfektionen und der Toten sind aber seit Tagen vergleichsweise niedrig und stabil./DP/jha