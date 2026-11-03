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Strengere Prüfung?

DHL-Aktie im Blick: Monopolkommission stellt sich quer - Droht der Porto-Dämpfer?

DHL-Aktie im Blick: Monopolkommission stellt sich quer - Droht der Porto-Dämpfer?

Die geplante Anhebung des Briefportos stößt bei der Monopolkommission auf Ablehnung.

Werte in diesem Artikel
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DHL Group (ex Deutsche Post)
58.90 EUR -0.22 EUR -0.37 %
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Das Porto dürfe nicht so stark steigen, erklärte der Vorsitzende des Beratungsgremiums der Bundesregierung, Tomaso Duso, mit Blick auf das Deutschlandgeschäft der DHL Group. "Die Bundesnetzagentur erkennt zu viele Kosten der Deutschen Post als sogenannte Lasten an - die Folge ist ein überhöhtes Porto."

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Damit könne die Deutsche Post andere Geschäftsbereiche zum Nachteil des Wettbewerbs mitfinanzieren, moniert der Wirtschaftsprofessor und empfiehlt der Bundesnetzagentur, besagte Lasten strenger zu prüfen. "Es sollte sichergestellt werden, dass Kundinnen und Kunden nur notwendige Lasten tragen." Die Postversorgung in ländlichen Bereichen würde dadurch nicht gefährdet.

Die Bundesnetzagentur möchte der Post erlauben, ihr Briefporto um etwa ein Fünftel anzuheben - so stark war die Teuerung noch nie. Nun plant die Post, den Preis für den Versand eines Standardbriefs im Inland zum Jahreswechsel um 20 Cent auf 1,15 Euro zu verteuern. Auch das Porto für die Postkarte, den Kompakt-, Groß- und Maxi-Brief soll deutlich steigen.

Bei der Berechnung des Briefportos darf die Post bestimmte Kosten - auch Lasten genannt - einbeziehen. Je mehr Lasten geltend gemacht werden können, desto höher fällt das Porto aus, dass die Bundesnetzagentur freigibt. Nach Einschätzung der Monopolkommission sollte die Regulierungsbehörde aber strenger hinschauen und bestimmte Lasten streichen, wodurch das Porto nicht so hoch ausfallen würde.

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Briefmenge sinkt und sinkt

Im Digitalzeitalter sinkt die Briefmenge stark, weil die Menschen und Firmen immer stärker auf eine digitale Kommunikation setzen, ob per Mail oder Chatnachricht. Daher steigen die sogenannten Stückkosten - die Beförderung und Zustellung eines Briefs wird teurer, da sich die Kosten für das Personal, die Infrastruktur und die Energie auf weniger Sendungen verteilen. Die Post darf das Porto nicht eigenständig erhöhen, vielmehr ist sie auf die Zustimmung der Regulierungsbehörde Bundesnetzagentur angewiesen. Eine finale Absegnung des für die Jahre 2027 und 2028 gültigen Briefportos steht noch aus.

Die Deutsche Post ist auf dem Briefmarkt mit großem Abstand Marktführer, ihre kleinen Wettbewerber haben einen schweren Stand. Im Paketsegment wiederum ist der Vorsprung von DHL, zu dem die Deutsche Post gehört, nicht so groß wie im Briefbereich.

Für die DHL-Aktie geht es am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 0,37 Prozent auf 58,98 Euro nach unten.

/wdw/DP/stw

BONN (dpa-AFX)

Bildquellen: Erasmus Wolff / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen DZ BANK

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