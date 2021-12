Stresstest: Europas Versicherer würden schwerer Krise standhalten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die europäischen Versicherer würden laut einer Untersuchung ihrer Aufsichtsbehörde auch einer schweren wirtschaftlichen Krise standhalten. Im diesjährigen Stresstest seien bei keinem Versicherungskonzern die Verpflichtungen gegenüber den Kunden in Gefahr geraten, teilte die europäische Versicherungsaufsicht Eiopa am Donnerstagabend in Frankfurt mit. Laut Eiopa-Präsidentin Petra Hielkema hängen Teile der Branche jedoch weiterhin stark von den Übergangsregelungen ab, dank derer sie die finanziellen Anforderungen des seit 2016 gültigen Regelwerks "Solvency II" erst im Jahr 2032 voll erfüllen müssen.

Für den diesjährigen Stresstest hat die Eiopa 43 Versicherungsgruppen und einen einzelnen Versicherer auf Basis der Bilanzen von Ende 2020 untersucht. Die Unternehmen stehen den Angaben der Behörde zufolge für rund 75 Prozent des Versicherungsmarkts des Europäischen Wirtschaftsraums - also der Europäischen Union, ergänzt um die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein./stw/zb