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Salzgitter-Aktie volatil: Aktienverkauf aus Eigenbestand sorgt für Kursausschläge

28.04.26 10:40 Uhr
Salzgitter-Aktie schwankt: Geplanter Verkauf eigener Aktien belastet zunächst Kurs | finanzen.net

Der Stahlkonzern Salzgitter will Aktien aus dem eigenen Bestand verkaufen, um den Streubesitz zu erhöhen.

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In Gesprächen mit Investoren sei wiederholt deutlich geworden, dass die Liquidität der Aktie insbesondere von größeren Investoren als Hemmnis für ein Engagement wahrgenommen werde, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. "Mit dem teilweisen Verkauf eigener Aktien verbessern wir gezielt die Liquidität unserer Aktie und reagieren damit auf Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt", erklärte Vorstandschef Gunnar Groebler.

Salzgitter hält derzeit rund 10 Prozent des Grundkapitals als eigene Aktien. Vorgesehen ist den Angaben zufolge, zunächst 3 Millionen Aktien zu verkaufen. Dies soll ohne Zeitdruck und marktschonend erfolgen. Die Verkaufserlöse erhöhten auch den finanziellen Handlungsspielraum des Konzerns, hieß es.

Die Aktie verlor am Morgen kurzfristig fast 6 Prozent und notiert via XETRA aktuell noch 1,98 Prozent tiefer bei 48,52 Euro. Das Papier ist zuletzt stark gelaufen, in diesem Jahr hat der Kurs um 16 Prozent zugelegt, in den vergangenen 12 Monaten hat er sich sogar mehr als verdoppelt.

Größter Aktionär bei Salzgitter ist aktuell das Land Niedersachsen mit fast 28 Prozent.

/nas/stk

SALZGITTER (dpa-AFX)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

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