Strides Arcolab: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Strides Arcolab präsentierte in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Strides Arcolab 13,84 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,30 Milliarden INR – ein Plus von 17,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Strides Arcolab 12,21 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion Finanzen.net
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