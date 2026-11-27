Strikepoint Gold: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Strikepoint Gold hat am 25.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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