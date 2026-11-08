String Metaverse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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String Metaverse hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 INR gegenüber 0,150 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat String Metaverse im vergangenen Quartal 4,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte String Metaverse 2,32 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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