String Metaverse mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

08.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat String Metaverse im vergangenen Quartal 4,10 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 76,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte String Metaverse 2,32 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 INR gegenüber 0,150 INR im Vorjahresquartal.

String Metaverse hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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