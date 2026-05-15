Strive A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Strive A hat am 14.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1523,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Strive A einen Umsatz von 0,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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