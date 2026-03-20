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Strive A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

21.03.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Strive Inc Registered Shs -A-
10,02 USD -0,24 USD -2,34%
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Strive A lud am 19.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 4,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Strive A ein Ergebnis je Aktie von -4,510 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Strive A 1,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 500 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 9,500 USD gegenüber -34,040 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 809,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,73 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,63 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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