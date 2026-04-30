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Ströer-Aufsichtsratschef übernimmt vorübergehend Aufgaben von Finanzchef

05.05.26 14:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,32 EUR -0,54 EUR -1,43%
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KÖLN (dpa-AFX) - Ströer (Ströer SECo)-Aufsichtsratschef Christoph Vilanek übernimmt vorübergehend die Aufgaben des Finanzvorstands. Hintergrund sei das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs Henning Gieseke, wie der im MDAX gelistete Werbevermarkter am Dienstag in Köln mitteilte. Gieseke sei mit Wirkung Ende April von seinen Aufgaben freigestellt worden und verlasse das Unternehmen, wie bereits im April mitgeteilt, zum 4. Juni formell. Die Suche nach einem Finanzvorstand sei eingeleitet. Sie erfolge ohne zeitlichen Druck./err/jha/

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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