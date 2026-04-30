Ströer-Aufsichtsratschef übernimmt vorübergehend Aufgaben von Finanzchef

KÖLN (dpa-AFX) - Ströer ( Ströer SECo )-Aufsichtsratschef Christoph Vilanek übernimmt vorübergehend die Aufgaben des Finanzvorstands. Hintergrund sei das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs Henning Gieseke, wie der im MDAX gelistete Werbevermarkter am Dienstag in Köln mitteilte. Gieseke sei mit Wirkung Ende April von seinen Aufgaben freigestellt worden und verlasse das Unternehmen, wie bereits im April mitgeteilt, zum 4. Juni formell. Die Suche nach einem Finanzvorstand sei eingeleitet. Sie erfolge ohne zeitlichen Druck./err/jha/

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