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Ströer betraut AR-Chef interimistisch mit CFO-Aufgaben

05.05.26 14:11 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
37,32 EUR -0,54 EUR -1,43%
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DOW JONES--Ströer sucht nach einem neuen Finanzvorstand. Der bisherige CFO Henning Gieseke ist bereits mit Wirkung zum Ende April von seinen Aufgaben freigestellt worden und wird wie angekündigt mit Ablauf des 4. Juni 2026 formell aus dem Vorstand der Gesellschaft ausscheiden, teilte der im MDAX notierte Außenwerber mit. Seine Aufgaben werde interimistisch der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Christoph Vilanek, übernommen.

Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge für den Finanzvorstand sei eingeleitet und erfolge ohne zeitlichen Druck, teilte Stöer weiter mit.

Vilanek, der dem Aufsichtsrat seit 2013 angehört, soll nach seiner interimistischen CFO-Tätigkeit wieder in das Kontrollgremium zurückkehren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 08:12 ET (12:12 GMT)

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22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
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13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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