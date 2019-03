Ströer erhöht die Dividende das fünfte Jahr in Folge

Das Werbeunternehmen Ströer SE & Co. KGaA (ISIN: DE0007493991) will den Aktionären eine Dividende von 2,00 Euro pro Aktie ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Dies ist eine Anhebung um knapp 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,30 Euro). Beim derzeitigen Aktienkurs von 51,20 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 3,91 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 19. Juni 2019 statt.

Mit der aktuellen Anhebung wurde die Dividende fünf Jahre in Folge erhöht. Die Ausschüttungsquote wird von bisher 25 Prozent bis 50 Prozent auf 50 Prozent bis 75 Prozent des bereinigten Jahresüberschusses erhöht.

Der Umsatz kletterte im Geschäftsjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen um 23 Prozent auf 1,6 Mrd. Euro mit einem organischen Umsatzwachstum von rund acht Prozent, wie Ende Februar berichtet wurde. Das Operational EBITDA wuchs um 14 Prozent auf 543 Mio. Euro. Das bereinigte Jahresergebnis stieg um 15 Prozent auf 200 Mio. Euro. Ströer erwartet für das Geschäftsjahr 2019 eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Der Börsengang von Ströer erfolgte am 15. Juli 2010. Die Aktie ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. Die Ströer Gruppe beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten.

Redaktion MyDividends.de