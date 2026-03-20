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Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf

23.03.26 13:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
28,80 EUR -2,20 EUR -7,10%
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KÖLN (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer (Ströer SECo) sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

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Im vergangenen Jahr steigerte Ströer den Umsatz wie bereits bekannt um gut ein Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen blieb mit 626 Millionen Euro praktisch stabil. Der Überschuss sank wegen höherer Abschreibungen jedoch um fünf Prozent auf 140 Millionen Euro./stw/nas

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
19.01.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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