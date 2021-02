Ströer sieht nach Gewinneinbruch noch keine Besserung

FRANKFURT (Dow Jones)--Ströer hat vergangenes Jahr wegen den Auswirkungen der Pandemie auf das Außenwerbegeschäft einen Gewinneinbruch verzeichnet. Zudem sei der Start des neuen Jahres weiter herausfordernd, teilte die Ströer SE & Co KGaA bei Vorlage von Eckzahlen für 2020 mit. Das vergangene Jahr habe aber auch gezeigt, dass sich das Außenwerbegeschäft "sehr schnell erholt und wir damit schnell zu alter Stärke zurückkehren", so das Kölner Unternehmen.

Der Umsatz sank vergangenes Jahr den weiteren Angaben zufolge um 9 Prozent auf 1,442 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sackte sogar um knapp ein Fünftel auf 465 Millionen Euro ab. Das operative Ergebnis sei damit zwar rückläufig, aber "besser als zunächst erwartet", so das im MDAX notierte Unternehmen.

Ströer sei trotz des Gegenwinds in der Lage, langfristige Chancen und Potentiale zu nutzen. So wurde in digitalen Geschäftsfeldern sowie Direct Media ein zweistelliges Wachstum erzielt, erklärte Co-CEO Udo Müller in der Mitteilung.

Der Geschäftsbericht für das abgelaufene Jahr soll am 30. März veröffentlicht werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2021 05:30 ET (10:30 GMT)