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Ströer steigert Umsatz und operatives Ergebnis - Prognose bestätigt

12.05.26 07:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
39,26 EUR 0,14 EUR 0,36%
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KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) hat im ersten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis im Tagesgeschäft gesteigert. Treiber war vor allem die digitale Außenwerbung. Die Prognose für 2026 bestätigte der Konzern. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um vier Prozent auf 496 Millionen Euro, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mitteilte. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, verbesserte sich der Umsatz um 1,1 Prozent.

Bereinigt um Sondereffekte sowie vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verdiente Ströer 119 Millionen Euro und damit knapp zwei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich sank das Konzernergebnis von 12,7 Millionen Euro auf 8,8 Millionen./err/men

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DatumRatingAnalyst
22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.04.2026Ströer SECo BuyDeutsche Bank AG
21.04.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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