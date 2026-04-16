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Ströer stellt Vorstand neu auf - Müller führt Konzern künftig alleine

21.04.26 13:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Ströer SE & Co. KGaA
38,12 EUR 0,12 EUR 0,32%
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KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) stellt den Vorstand des Konzerns neu auf und bündelt die Verantwortlichkeiten. Um Entscheidungen schneller treffen zu können solle die bisherige Doppelspitze aufgehoben und der Vorstand verkleinert werden, teilte das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Udo Müller werde das Unternehmen künftig als alleiniger Vorstandschef führen und die operativen Kernfunktionen des Unternehmens sowie die strategische Weiterentwicklung verantworten. Co-Chef Christian Schmalzl hatte sein Vorstandsmandat Ende März niedergelegt.

Zudem verlässt Finanzchef Henning Gieseke laut Mitteilung das Unternehmen zum 4. Juni in gegenseitigen Einvernehmen. Die Suche nach einem Nachfolger laufe, so Ströer. Die bisherige Funktion des Finanzchefs soll künftig um operative Aufgabe erweitert werden. Zur zusätzlichen Stärkung des Finanzbereichs schafft Ströer zudem die neue Funktion eines Group Finance Director./err/jha/

Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA

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Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA

DatumRatingAnalyst
08:11Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
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08:11Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
18.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2026Ströer SECo BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.04.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
16.03.2026Ströer SECo Market-PerformBernstein Research
06.03.2026Ströer SECo Equal WeightBarclays Capital
06.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Ströer SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.11.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
19.09.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
10.08.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.07.2023Ströer SECo SellGoldman Sachs Group Inc.

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