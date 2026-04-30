Strom & Gas

Deutschlands größter Energieversorger EON will in diesem Jahr bei Strom und Gas nicht mehr an der Preisschraube drehen.

"Wir als EON werden die Strom- und Gaspreise für unsere Bestandskundinnen und -kunden in diesem Jahr stabil halten", erklärte der Vorstandschef der E.ON-Vertriebstochter E.ON Energie Deutschland, Filip Thon, in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Statement.

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Man handele vorausschauend. "Das heißt ganz konkret: Wir haben Strom und Gas langfristig eingekauft und so die benötigten Energiemengen für unsere Kundinnen und Kunden in diesem Jahr bereits vollständig gedeckt", so Thon. Dies gelte auch für die grundversorgten Kunden. "Als größter Grundversorger sorgen wir bei Millionen von Menschen bundesweit für die zuverlässige Belieferung mit Strom und Gas - auch in schwierigen Zeiten."

Staatliche Eingriffe können den Preis doch noch ändern

Man habe für die von E.ON beeinflussbaren, vertrieblichen Kostenbestandteile vorausschauend agiert, so Thon. Für die Netzentgelte gelte zudem, dass auch sie für das komplette Jahr 2026 bereits feststünden. Möglich seien allerdings Veränderungen des Endkundenpreises durch kurzfristige, regulatorische Eingriffe aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage. "Ähnliches haben wir in der Energiekrise nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs gesehen", so Thon weiter. Hier sei keine seriöse Prognose möglich.

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Langfristig rechnet E.ON nach Worten Thons mit einem höheren Preisniveau als vor dem Iran-Konflikt. "Wir sprechen uns daher klar für eine Senkung der Stromsteuer aus. Nur so kann die Elektrifizierung für eine bezahlbare Energiewende weiter angekurbelt werden."

E.ON hat in Deutschland rund 11,3 Millionen Stromkunden und 2,3 Millionen Gaskunden.

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