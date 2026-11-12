Strom und Gas für Stadtwerke-Kunden in Potsdam bald teurer

12.11.26 16:09 Uhr

POTSDAM (dpa-AFX) - Zum neuen Jahr planen die Stadtwerke Potsdam eine Anhebung der Preise für Strom, Gas und Fernwärme. Für Durchschnittshaushalte sollen die Kosten um bis zu 7,6 Prozent steigen, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte. "Ursache sind vor allem deutlich gestiegene Beschaffungskosten an den Energiemärkten, beim Strom zusätzlich höhere Netzentgelte und gesetzliche Umlagen."

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Laut der Energie und Wasser Potsdam GmbH (EWP) soll der Arbeitspreis für Strom im Grundversorgungstarif von 33,91 auf 36,39 Cent pro Kilowattstunde steigen. Das entspricht einem Anstieg von etwa 7,3 Prozent. Der Grundpreis pro Jahr steigt demnach von 121,08 Euro auf 128,20 Euro.

Beim Gas bleibt der Grundpreis unverändert bei 135,24 Euro pro Jahr. Der Arbeitspreis steigt indes von 14,21 auf 15,35 Cent pro Kilowattstunde. Das entspricht einem Plus von etwa 8 Prozent. "Die Lage an den Gasmärkten ist angespannt, und die Befüllung der Gasspeicher vor dem Winter erhöht den Preisdruck zusätzlich. Leicht sinkende Netzentgelte dämpfen den Anstieg", erklärte der Sprecher.

In der Fernwärme fällt der Preisanstieg vergleichsweise moderat aus. Der Arbeitspreis steigt laut EWP "von 13,78 auf 13,95 Cent pro Kilowattstunde, der Leistungspreis von 104,34 auf 106,33 Euro pro Kilowatt und Jahr"./wpi/DP/zb